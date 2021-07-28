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Звезда сериала "Во все тяжкие" Оденкерк потерял сознание во время съёмок

В настоящий момент он находится в больнице под присмотром врачей, причина инцидента пока не известна.

28 июля, 10:05
<p>Боб Оденкерк. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B9brt7TBNYb/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">odenkirkstagram</a></p>

Боб Оденкерк. Фото © Instagram/odenkirkstagram

Звезда сериала "Во все тяжкие" американский актёр Боб Оденкерк потерял сознание во время съёмок шестого сезона "Лучше звоните Солу", где он исполняет главную роль. Инцидент произошёл в штате Нью-Мексико, сообщает издание TMZ.

Отмечается, что после случившегося 58-летний актёр был госпитализирован. Он всё ещё находится в больнице под присмотром врачей, причина инцидента пока не известна.

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Ранее Лайф писал о том, что у звезды "Острых козырьков" остановилось сердце спустя несколько часов, как его выписали из больницы. Медики отправили Тоби домой, поставив диагноз "гастрит", который вообще ничего общего с его симптомами не имел.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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