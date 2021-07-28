Звезда сериала "Во все тяжкие" Оденкерк потерял сознание во время съёмок

Звезда сериала "Во все тяжкие" американский актёр Боб Оденкерк потерял сознание во время съёмок шестого сезона "Лучше звоните Солу", где он исполняет главную роль. Инцидент произошёл в штате Нью-Мексико, сообщает издание TMZ.

Отмечается, что после случившегося 58-летний актёр был госпитализирован. Он всё ещё находится в больнице под присмотром врачей, причина инцидента пока не известна.