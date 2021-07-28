Звезда сериала "Во все тяжкие" Оденкерк потерял сознание во время съёмок
В настоящий момент он находится в больнице под присмотром врачей, причина инцидента пока не известна.
Боб Оденкерк. Фото © Instagram/odenkirkstagram
Звезда сериала "Во все тяжкие" американский актёр Боб Оденкерк потерял сознание во время съёмок шестого сезона "Лучше звоните Солу", где он исполняет главную роль. Инцидент произошёл в штате Нью-Мексико, сообщает издание TMZ.
Отмечается, что после случившегося 58-летний актёр был госпитализирован. Он всё ещё находится в больнице под присмотром врачей, причина инцидента пока не известна.
Ранее Лайф писал о том, что у звезды "Острых козырьков" остановилось сердце спустя несколько часов, как его выписали из больницы. Медики отправили Тоби домой, поставив диагноз "гастрит", который вообще ничего общего с его симптомами не имел.
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