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Американские саблисты отказались выйти на матч со сборной России на Олимпиаде в Токио

В результате команде США засчитали техническое поражение.

28 июля, 10:03
<p>Фото © Abbie Parr / Getty Images</p>

Фото © Abbie Parr / Getty Images

Мужская сборная США по фехтованию на саблях не вышла на матч с российской сборной за 7–8 место на Олимпиаде в Токио. Американская сторона объяснила своё решение травмами спортсменов.

"Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет", — цитирует старшего тренера сборной России по фехтованию на саблях Дмитрия Глотова РИА "Новости".

В результате сборная России, за которую выступали Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко, без борьбы заняла седьмое место в олимпийском командном турнире саблистов.

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Ранее по ходу соревнований россияне в четвертьфинале уступили команде Германии. После этого, проиграв Египту, команда лишилась возможности побороться за пятое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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