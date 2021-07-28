Американские саблисты отказались выйти на матч со сборной России на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная США по фехтованию на саблях не вышла на матч с российской сборной за 7–8 место на Олимпиаде в Токио. Американская сторона объяснила своё решение травмами спортсменов.

"Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет", — цитирует старшего тренера сборной России по фехтованию на саблях Дмитрия Глотова РИА "Новости".

В результате сборная России, за которую выступали Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко, без борьбы заняла седьмое место в олимпийском командном турнире саблистов.