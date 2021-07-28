Дзюдоист Носов призвал не удивляться "трясущему" ритуалу немецкого тренера на Играх в Токио
По словам собеседника Лайфа, перед поединком бывает всякое. Возможно, спортсменке было просто необходимо "стряхнуть" с себя волнение.
Фото © Instagram / nosov_cup
Известный российский дзюдоист, призёр Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов не удивился вирусному видео с Олимпиады в Токио, где тренер немецкой дзюдоистки Мартины Трайдос очень жёстко "взбодрил" её перед выходом на татами. По словам собеседника Лайфа, ничего необычного в этом нет — вполне возможно, этот "ритуал" спортсмен регулярно практикует со своим наставником, к примеру, чтобы справиться с волнением.
"Всякое бывает перед поединком, и встряхнуть можно, потому что зажим всё равно какой-то есть, и есть волнение. Вот такая встряска очень даже полезна и порой даже необходима. Ничего такого в этом нет", — заключил Носов в беседе с Лайфом.
Напомним, что сам Дмитрий Носов стал героем Олимпиады-2004, когда выиграл бронзу со сломанной рукой.
Ранее одной из самых обсуждаемых тем на Олимпийских играх в Токио стало решение немецких гимнасток выступать в полностью закрытых костюмах. Как ранее сообщал Лайф, таким образом они выразили протест против сексуализации данного вида спорта. Для гимнасток стандартным костюмом является купальник с длинными или короткими рукавами, однако одежда, закрывающая ноги, разрешена на международных соревнованиях, но до сих пор её носили исключительно по религиозным причинам. Таким образом, на Играх в Токио произошла сексуальная революция наоборот.
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