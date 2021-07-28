Стало известно соотношение мужчин и женщин в России

Росстат выяснил соотношение числа мужчин и женщин в РФ за 2021 год, об этом сообщает RT. Так, в среднем по стране на тысячу россиян приходится 1154 россиянки. За последние 10 лет разница уменьшилась — в 2011 году на тысячу мужчин приходилось 1163 женщины.

Максимальная разница наблюдается в возрастной группе свыше 70 лет — в этой категории на тысячу мужчин приходится 2278 женщин. В юной возрастной категории ситуация обратная: среди детей в возрасте 0–4 года на тысячу мальчиков приходится 944 девочки.

Также, согласно последним данным, на тысячу мужчин приходится меньшее число женщин в возрасте до 34 лет. А вот в интервале от 35–39 лет до 70 и выше показатель уже меняется в обратную сторону.