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Стало известно соотношение мужчин и женщин в России

Максимальная разница наблюдается в возрастной группе старше 70 лет.

28 июля, 09:31

Фото © Shutterstock

Росстат выяснил соотношение числа мужчин и женщин в РФ за 2021 год, об этом сообщает RT. Так, в среднем по стране на тысячу россиян приходится 1154 россиянки. За последние 10 лет разница уменьшилась — в 2011 году на тысячу мужчин приходилось 1163 женщины.

Максимальная разница наблюдается в возрастной группе свыше 70 лет — в этой категории на тысячу мужчин приходится 2278 женщин. В юной возрастной категории ситуация обратная: среди детей в возрасте 0–4 года на тысячу мальчиков приходится 944 девочки.

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Также, согласно последним данным, на тысячу мужчин приходится меньшее число женщин в возрасте до 34 лет. А вот в интервале от 35–39 лет до 70 и выше показатель уже меняется в обратную сторону.

Кроме того, отмечается разница между жителями городов и посёлков. На тысячу мужчин среди горожан приходится 1186 женщин, в сельской местности — 1066.

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Ранее Росстат объявил о возможном перенесении сроков проведения Всероссийской переписи населения на период с 15 октября по 14 ноября. Изначально проведение переписи назначили на 1 — 31 октября 2021 года. Предполагается, что заключительные итоги подведут до конца 2022-го.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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