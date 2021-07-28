Официальный аккаунт компьютерной игры о ведьмаке Геральте поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с золотой медалью в пулевой стрельбе из пневматического оружия на Олимпиаде в Токио.

Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations 🥇



We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!



Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0 — The Witcher (@witchergame) July 27, 2021

"Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!" — говорится в сообщении.

Всё дело в медальоне, который висел на шее спортсменки во время выступления на соревнованиях. Точно такой же носил ведьмак Геральт. В компании CD Project Red, которая работала над игрой, заметили пасхалку и пожелали Бацарашкиной одержать победу в стрельбе на 25 метров, которая состоится завтра, 29 июля.