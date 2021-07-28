Помог медальон: Разработчики игры "Ведьмак" поздравили россиянку Бацарашкину с золотом на Олимпиаде
В компании CD Project Red также пожелали спортсменке одержать победу в стрельбе на 25 метров.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Официальный аккаунт компьютерной игры о ведьмаке Геральте поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с золотой медалью в пулевой стрельбе из пневматического оружия на Олимпиаде в Токио.
Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations 🥇— The Witcher (@witchergame) July 27, 2021
We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!
Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0
"Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!" — говорится в сообщении.
Всё дело в медальоне, который висел на шее спортсменки во время выступления на соревнованиях. Точно такой же носил ведьмак Геральт. В компании CD Project Red, которая работала над игрой, заметили пасхалку и пожелали Бацарашкиной одержать победу в стрельбе на 25 метров, которая состоится завтра, 29 июля.
Напомним, Виталина Бацарашкина стала первой российской спортсменкой, кто принёс России золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 240,3 балла в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета и установила олимпийский рекорд.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Дзюдоистка Таймазова проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио
сегодня в 09:00
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио
сегодня в 08:56
"Вам должно быть стыдно": Теннисист Медведев потребовал выгнать журналиста с Олимпиады после вопроса о мошенниках из России
сегодня в 07:34
Комментариев: 0