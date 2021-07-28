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Помог медальон: Разработчики игры "Ведьмак" поздравили россиянку Бацарашкину с золотом на Олимпиаде

В компании CD Project Red также пожелали спортсменке одержать победу в стрельбе на 25 метров.

28 июля, 09:15

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Официальный аккаунт компьютерной игры о ведьмаке Геральте поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с золотой медалью в пулевой стрельбе из пневматического оружия на Олимпиаде в Токио.

"Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!" говорится в сообщении.

Всё дело в медальоне, который висел на шее спортсменки во время выступления на соревнованиях. Точно такой же носил ведьмак Геральт. В компании CD Project Red, которая работала над игрой, заметили пасхалку и пожелали Бацарашкиной одержать победу в стрельбе на 25 метров, которая состоится завтра, 29 июля.

Напомним, Виталина Бацарашкина стала первой российской спортсменкой, кто принёс России золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 240,3 балла в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета и установила олимпийский рекорд.

Путин поздравил Бацарашкину с первым для сборной России золотом Олимпиады в Токио

Путин поздравил Бацарашкину с первым для сборной России золотом Олимпиады в Токио

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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