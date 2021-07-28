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Тренер схватил дзюдоистку за грудки и надавал по лицу на глазах у миллионов зрителей Олимпиады

Но это оказалось обычной практикой для спортсменки.

28 июля, 08:43

Фото © Reddit

В социальных сетях стало вирусным очередное видео с Олимпиады в Токио. На кадрах тренер немецкой дзюдоистки Мартины Трайдос странно взбодрил её перед выходом на татами. Когда она подошла к ковру, наставник спортсменки Клаудиу Пуса вдруг жёстко схватил её за кимоно и начал трясти, а потом надавал мощных пощёчин. Девушка в ответ лишь покорно кивнула и пошла бороться.

Видео © Reddit

В итоге Мартина проиграла венгерской сопернице. Но зрителям уже был интересен не поединок, а то, что перед ним. Тренера начали обвинять в необъяснимой жестокости, но спортсменка сразу пошла защищать его в соцсетях. Мартина рассказала, что для неё это обычный ритуал перед поединком, пишет Daily Mail. Причём она сама же его и придумала.

Это ритуал, который я выбрала перед соревнованиями. Мне нужно это, чтобы взбодриться. Я сама попросила тренера так делать, чтобы распалить меня перед поединком

Мартина Трайдос

Дзюдоистка

<p>Это ритуал, который я выбрала перед соревнованиями. Мне нужно это, чтобы взбодриться. Я сама попросила тренера так делать, чтобы распалить меня перед поединком</p>
<p>Это ритуал, который я выбрала перед соревнованиями. Мне нужно это, чтобы взбодриться. Я сама попросила тренера так делать, чтобы распалить меня перед поединком</p>

Кроме защиты тренера Мартина в комментариях к своему видео написала, что, по всей видимости, он был в этот раз недостаточно жёсток, раз она проиграла. Суровые немецкие разминки.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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