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Миллионер узнал, что его жена-модель подрабатывает в эскорте, и устроил ей унизительный развод

Хирург из Нью-Йорка, зарабатывающий по 3 млн долларов в год, недавно выяснил, что его ненаглядная — эскортница. Он не только перестал финансировать изменницу, но и устроил "публичную порку".

28 июля, 07:39

Фото © Twitter/BSO

Хирург-миллионер Хан Джо Ким подал на развод с Региной Тёрнер, моделью, которая в 2011 году выиграла в конкурсе красоты "Мисс Коннектикут". Причина скандальная — мужчина узнал, что его 32-летняя жена работает в эскорте. Начиная с 2015 года на своих ВИП-клиентах девушка заработала порядка 700 тысяч долларов (52 млн рублей)!

Фото © Twitter/BSO

Фото © Twitter/BSO

Хан Джо Ким заявил, что перед свадьбой в конце 2015 года девушка обманула его, не раскрыв подробностей своей личной жизни. Когда у мужа появлялись вопросы по поводу регулярного отсутствия жены и денег, Регина продолжала линию лжи — крупные суммы достались якобы в наследство, а ездит она исключительно "в командировки и на встречи с подружками", сообщает The New York Post.

Фото © Twitter/URBANTIAN

Фото © Twitter/URBANTIAN

Секрет жены 41-летний хирург узнал случайно — в телефоне девушки он наткнулся на откровенную переписку с одним из её клиентов, пишет The Sun. Бракоразводный процесс только запущен, но пара уже разъехалась. Пока раскрываются всё новые подробности — все годы совместной жизни она врала Хану, что училась в университете. Оказалось, она даже не окончила среднюю школу.

Парень отправил своей девушке фото из отеля, но функция iPhone выдала изменщика с головой

Парень отправил своей девушке фото из отеля, но функция iPhone выдала изменщика с головой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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