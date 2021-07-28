Миллионер узнал, что его жена-модель подрабатывает в эскорте, и устроил ей унизительный развод

Хирург-миллионер Хан Джо Ким подал на развод с Региной Тёрнер, моделью, которая в 2011 году выиграла в конкурсе красоты "Мисс Коннектикут". Причина скандальная — мужчина узнал, что его 32-летняя жена работает в эскорте. Начиная с 2015 года на своих ВИП-клиентах девушка заработала порядка 700 тысяч долларов (52 млн рублей)!

Фото © Twitter/BSO

Хан Джо Ким заявил, что перед свадьбой в конце 2015 года девушка обманула его, не раскрыв подробностей своей личной жизни. Когда у мужа появлялись вопросы по поводу регулярного отсутствия жены и денег, Регина продолжала линию лжи — крупные суммы достались якобы в наследство, а ездит она исключительно "в командировки и на встречи с подружками", сообщает The New York Post.

Фото © Twitter/URBANTIAN