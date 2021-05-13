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Парень отправил своей девушке фото из отеля, но функция Iphone выдала изменщика с головой

Современные технологии — главный противник всех изменников. То они умудряются проколоться на показателях с фитнес-браслетов, то уведомление не вовремя придёт. Но то, на чём героиня этого материала поймала своего "благоверного", — это новый уровень детектива.

13 мая 2021, 14:47

Кадры из видео © TikTok / serenakerrigan

Пару недель назад блогерша Серена Керриган поздно вечером получила уведомление — любимый "отправил ей изображение". Открыв переписку, девушка увидела фотографию идеально заправленной кровати с полотенцем и плюшевой овечкой посередине, словно это номер в отеле. Казалось бы, это просто милый снимок, но не тут-то было.

Парень, с которым ты встречаешься, говорит, что скучает по тебе, но потом ты нажимаешь на лайв-фото, которое он тебе кинул

Серена Керриган

Кадры из видео © TikTok / serenakerrigan

Серена заметила, что возлюбленный отправил снимок в формате лайв-фото. На устройствах Apple при нажатии на такие кадры проигрывается короткое видео — несколько секунд до и после срабатывания затвора. Не думая, Керриган активировала функцию и увидела то, что её бойфренд точно не планировал показывать: на кровать влетела незнакомая ей девушка. Конечно, по версии юноши, в комнате он был один.

Кадры из видео © TikTok / serenakerrigan

Кадры из видео © TikTok / serenakerrigan

Пользователи соцсети были в шоке от такой наглости молодого человека — за несколько дней видео с разоблачением посмотрели больше 11 миллионов человек. Пока одни возмущались в комментариях, другие делились похожими историями. Оказывается, лайв-фото просто гроза изменников.

Моя челюсть упала быстрее, чем эта девушка на кровать

supr____cist

Эти мужики даже изменить нормально не могут

y444mi

Мы с мужем пока находимся в разных городах. Он прислал мне фото из номера в Майями, и я не нажала на него, а сейчас это сделала и услышала женский голос...

taylormccarthy74

Популярного гуру отношений разоблачили, выложив в Сеть доказательства, как он изменял жене 4 года

Популярного гуру отношений разоблачили, выложив в Сеть доказательства, как он изменял жене 4 года

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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