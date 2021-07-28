Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Сербии в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:10 в пользу наших спортсменов.

За золото наши спортсмены поборются с победителем матча между Бельгией и Латвией. Финал также состоится в среду.