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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио

За золото наши спортсмены поборются с победителем матча между Бельгией и Латвией.

28 июля, 08:56

Фото © ТАСС / АР / Jeff Roberson

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Сербии в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:10 в пользу наших спортсменов.

За золото наши спортсмены поборются с победителем матча между Бельгией и Латвией. Финал также состоится в среду.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Кроме того, в четвёрку сильнейших попала и женская сборная России по баскетболу 3х3. Её соперником в полуфинале будет Китай.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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