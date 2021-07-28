Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио
За золото наши спортсмены поборются с победителем матча между Бельгией и Латвией.
Фото © ТАСС / АР / Jeff Roberson
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Сербии в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:10 в пользу наших спортсменов.
За золото наши спортсмены поборются с победителем матча между Бельгией и Латвией. Финал также состоится в среду.
Кроме того, в четвёрку сильнейших попала и женская сборная России по баскетболу 3х3. Её соперником в полуфинале будет Китай.
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