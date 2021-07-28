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Дзюдоистка Таймазова проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио

Теперь 22-летняя россиянка, имеющая на своём счету две награды на чемпионатах Европы, поборется за бронзовую медаль Игр.

28 июля, 09:00
<p>Фото © ТАСС / EPA / KIYOSHI OTA</p>

Фото © ТАСС / EPA / KIYOSHI OTA

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова уступила японке Тидзуру Араи в полуфинале Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.

На 17-й минуте дополнительного времени наша спортсменка пропустила от соперницы приём, который судьи оценили высшим баллом — иппоном.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Теперь 22-летняя россиянка, имеющая на своём счету две награды на чемпионатах Европы, поборется за бронзовую медаль Игр. Её соперница определится позднее.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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