Дзюдоистка Таймазова проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио
Теперь 22-летняя россиянка, имеющая на своём счету две награды на чемпионатах Европы, поборется за бронзовую медаль Игр.
Фото © ТАСС / EPA / KIYOSHI OTA
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова уступила японке Тидзуру Араи в полуфинале Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.
На 17-й минуте дополнительного времени наша спортсменка пропустила от соперницы приём, который судьи оценили высшим баллом — иппоном.
Теперь 22-летняя россиянка, имеющая на своём счету две награды на чемпионатах Европы, поборется за бронзовую медаль Игр. Её соперница определится позднее.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио
сегодня в 08:56
"Вам должно быть стыдно": Теннисист Медведев потребовал выгнать журналиста с Олимпиады после вопроса о мошенниках из России
сегодня в 07:34
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз снялась с личного турнира гимнасток в многоборье на Играх
сегодня в 07:21
Комментариев: 0