Россияне назвали слово 2021 года

Россияне выбрали слово 2021 года — ожидаемо им стал "коронавирус". При этом другие варианты тоже так или иначе связаны с пандемией. О результатах опроса сервиса SuperJob сообщает RT.

Так, на втором месте — "вакцина", на третьем — "здоровье". Само слово "пандемия" назвал каждый 20-й респондент. С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян. Для 3% участников опроса важными являются слова "работа" и "семья". Слово "жизнь" посчитали главным всего 2% опрошенных.

43% назвали несколько других, но похожих вариантов — "стабильность", "кризис", "маска", "выборы" и "удалёнка".

По сравнению с данными прошлогоднего опроса, "коронавирус" остался главным словом года — с единственной разницей. В 2020-м за него проголосовало 28%, сегодня число уменьшилось почти вполовину — 16%. Всего в опросе приняли участие 1600 россиян из всех регионов страны.