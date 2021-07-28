НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне назвали слово 2021 года

Версии большинства опрошенных так или иначе связаны с пандемией коронавируса.

28 июля, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Россияне выбрали слово 2021 года — ожидаемо им стал "коронавирус". При этом другие варианты тоже так или иначе связаны с пандемией. О результатах опроса сервиса SuperJob сообщает RT.

Так, на втором месте — "вакцина", на третьем — "здоровье". Само слово "пандемия" назвал каждый 20-й респондент. С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян. Для 3% участников опроса важными являются слова "работа" и "семья". Слово "жизнь" посчитали главным всего 2% опрошенных.

43% назвали несколько других, но похожих вариантов — "стабильность", "кризис", "маска", "выборы" и "удалёнка".

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью ковидом в 2020 году

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью ковидом в 2020 году

По сравнению с данными прошлогоднего опроса, "коронавирус" остался главным словом года — с единственной разницей. В 2020-м за него проголосовало 28%, сегодня число уменьшилось почти вполовину — 16%. Всего в опросе приняли участие 1600 россиян из всех регионов страны.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным опроса ВЦИОМа, больше половины россиян никогда не слышали о бодипозитиве. В исследовании также принимали участие 1600 совершеннолетних россиян.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Москве выявили суточный минимум новых заражений коронавирусом с 26 мая

сегодня в 08:45

"Неизбежно мутирует": Эксперты оценили риски появления суперштамма ковида на курортах

вчера в 22:46

Стало известно соотношение мужчин и женщин в России

сегодня в 09:31

Избившая сына Пьехи супруга футбольного арбитра написала заявление в полицию на мальчика

сегодня в 10:00

В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

сегодня в 09:53

Новости партнеров

Layer 1