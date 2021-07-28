Зеленский заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"

"Ещё раз подтверждаю готовность к переговорам в "нормандском формате". Считаю, что встреча будет, всё зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева. — Прим. Лайфа) от тех или иных источников российских медиа", — сказал президент в интервью украинским телеканалам.