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Зеленский заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"

Он отметил, что Киев не намерен откладывать встречу и её проведение зависит от России.

28 июля, 09:00
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/photos/thumbs/pres-konferenciya-prezidenta-ukrayini-3437" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Киев готов вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в формате "нормандской четвёрки". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ещё раз подтверждаю готовность к переговорам в "нормандском формате". Считаю, что встреча будет, всё зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева. — Прим. Лайфа) от тех или иных источников российских медиа", сказал президент в интервью украинским телеканалам.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с канцлером Ангелой Меркель призвал "оказать давление" на Россию, чтобы провести встречу "нормандской четвёрки". Также глава Незалежной отметил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. Россия предложила провести переговоры по Донбассу в очном формате. По словам Бориса Грызлова, эта инициатива встретила одобрение представителей Донбасса и ОБСЕ. Киев не возразил.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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