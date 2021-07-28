Зеленский заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"
Он отметил, что Киев не намерен откладывать встречу и её проведение зависит от России.
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Киев готов вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в формате "нормандской четвёрки". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Ещё раз подтверждаю готовность к переговорам в "нормандском формате". Считаю, что встреча будет, всё зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева. — Прим. Лайфа) от тех или иных источников российских медиа", — сказал президент в интервью украинским телеканалам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с канцлером Ангелой Меркель призвал "оказать давление" на Россию, чтобы провести встречу "нормандской четвёрки". Также глава Незалежной отметил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. Россия предложила провести переговоры по Донбассу в очном формате. По словам Бориса Грызлова, эта инициатива встретила одобрение представителей Донбасса и ОБСЕ. Киев не возразил.
Комментариев: 0