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Ростуризм продлил продажу путёвок в рамках туристического кешбэка до конца августа

Программой уже воспользовалось более двух миллионов человек, которые купили туров на общую сумму порядка 35,5 миллиарда рублей.

28 июля, 08:53
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) приняло решение продлить текущее окно продаж путёвок в рамках туристического кешбэка до 31 августа. Об этом говорится на сайте агентства.

"16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап программы, и по решению Ростуризма сегодня окно продаж продлено до 31 августа. Ранее планировалось, что оно продлится до 31 июля", — говорится в сообщении.

Четвёртый этап продаж туров с кешбэком начался в России

Четвёртый этап продаж туров с кешбэком начался в России

Условия текущего этапа прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме — 20 тысяч рублей, при условии их оплаты картой "Мир". Поехать можно в любой регион с 1 октября по 24 декабря. За время действия программы с прошлого года ею воспользовалось свыше двух миллионов человек, которые купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 миллиарда рублей, уточнили в агентстве. Туристам при этом автоматически вернулось порядка 6,7 миллиарда рублей.

Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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