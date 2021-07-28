Ростуризм продлил продажу путёвок в рамках туристического кешбэка до конца августа

"16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап программы, и по решению Ростуризма сегодня окно продаж продлено до 31 августа. Ранее планировалось, что оно продлится до 31 июля", — говорится в сообщении .

Условия текущего этапа прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме — 20 тысяч рублей, при условии их оплаты картой "Мир". Поехать можно в любой регион с 1 октября по 24 декабря. За время действия программы с прошлого года ею воспользовалось свыше двух миллионов человек, которые купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 миллиарда рублей, уточнили в агентстве. Туристам при этом автоматически вернулось порядка 6,7 миллиарда рублей.