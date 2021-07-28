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СМИ: Состояние перенёсшего операцию на сердце экс-президента Украины Кравчука ухудшилось

При этом семья политика запретила медикам Института сердца давать комментарии о его самочувствии.

28 июля, 09:07
<p>Фото © Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Состояние здоровья первого президента Украины, постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, ухудшилось. Ранее политик перенёс операцию на сердце, сообщил украинский телеканал "1+1".

"Состояние Леонида Кравчука ухудшилось. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, на данный момент не может самостоятельно дышать", — сказано в записи.

СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

Отмечается, что семья политика запретила медикам Института сердца, где находится Кравчук, давать комментарии о его самочувствии. Он перенёс операцию на сердце 29 июня, и, по данным СМИ, она прошла успешно.

Ранее Лайф писал, что Леонид Кравчук пропустил заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья — оно не позволяло работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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