СМИ: Состояние перенёсшего операцию на сердце экс-президента Украины Кравчука ухудшилось

Состояние здоровья первого президента Украины, постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, ухудшилось. Ранее политик перенёс операцию на сердце, сообщил украинский телеканал "1+1".

"Состояние Леонида Кравчука ухудшилось. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, на данный момент не может самостоятельно дышать", — сказано в записи.

Отмечается, что семья политика запретила медикам Института сердца, где находится Кравчук, давать комментарии о его самочувствии. Он перенёс операцию на сердце 29 июня, и, по данным СМИ, она прошла успешно.