Женская сборная России по баскетболу 3х3 сыграет в финале Олимпийских игр

Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Китая в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:14 в пользу наших спортсменок.

В финале россиянки встретятся со сборной США, одолевшей Францию (18:16). Решающий матч также состоится в среду.

Ранее в финал пробилась и мужская сборная России, разгромившая Сербию (21:10). Их соперником в борьбе за золото будет победитель матча между командами Бельгии и Латвии.