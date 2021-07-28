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Женская сборная России по баскетболу 3х3 сыграет в финале Олимпийских игр

Ранее право побороться за золото на соревнованиях в японской столице завоевала и наша мужская команда.

28 июля, 09:30
<p>Фото © Christian Petersen / Getty Images</p>

Фото © Christian Petersen / Getty Images

Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Китая в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:14 в пользу наших спортсменок.

В финале россиянки встретятся со сборной США, одолевшей Францию (18:16). Решающий матч также состоится в среду.

Ранее в финал пробилась и мужская сборная России, разгромившая Сербию (21:10). Их соперником в борьбе за золото будет победитель матча между командами Бельгии и Латвии.

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В этом году баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В каждой команде по три основных игрока и одному запасному. Матч продолжается десять минут чистого времени или до 21 очка. Игра ведётся с одним кольцом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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