Женская сборная России по баскетболу 3х3 сыграет в финале Олимпийских игр
Ранее право побороться за золото на соревнованиях в японской столице завоевала и наша мужская команда.
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Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Китая в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:14 в пользу наших спортсменок.
В финале россиянки встретятся со сборной США, одолевшей Францию (18:16). Решающий матч также состоится в среду.
Ранее в финал пробилась и мужская сборная России, разгромившая Сербию (21:10). Их соперником в борьбе за золото будет победитель матча между командами Бельгии и Латвии.
В этом году баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В каждой команде по три основных игрока и одному запасному. Матч продолжается десять минут чистого времени или до 21 очка. Игра ведётся с одним кольцом.
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