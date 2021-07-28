Читатели немецкой газеты Die Zeit устроили жаркие обсуждения "Северного потока – 2" после опубликованной статьи обозревателя издания Тео Зоммера, в которой тот назвал кампанию, развернувшуюся против газопровода, чистым лицемерием.

Многие комментаторы согласились с этим мнением, заметив, что практически все развитые страны зависят от российского газа.

Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия — самое богатое сырьём государство insLot

Остановка строительства была бы безответственным шагом panicameusa

Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги uhuplus

Пользователи также добавили, что критиковавшие Германию за поддержку проекта преследовали лишь одну цель — заставить Берлин и дальше финансировать Украину. Некоторые и вовсе назвали действия США в противодействии реализации газопровода "экономическим фашизмом".

Напомним, недавно США достигли договорённостей по "Северному потоку – 2" с Германией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечено, что нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Вместе с тем СМИ сообщили, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале издания Politico говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям. А ранее на Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.