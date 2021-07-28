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Чистое лицемерие: В Германии осудили критику "Северного потока – 2"

Украине посоветовали самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги.

28 июля, 09:33
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Читатели немецкой газеты Die Zeit устроили жаркие обсуждения "Северного потока – 2" после опубликованной статьи обозревателя издания Тео Зоммера, в которой тот назвал кампанию, развернувшуюся против газопровода, чистым лицемерием.

Многие комментаторы согласились с этим мнением, заметив, что практически все развитые страны зависят от российского газа.

Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия — самое богатое сырьём государство

insLot

Остановка строительства была бы безответственным шагом

panicameusa

Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги

uhuplus

Пользователи также добавили, что критиковавшие Германию за поддержку проекта преследовали лишь одну цель — заставить Берлин и дальше финансировать Украину. Некоторые и вовсе назвали действия США в противодействии реализации газопровода "экономическим фашизмом".

Выбрали на свою голову: Почему "Северный поток – 2" может прибить Байдена

Выбрали на свою голову: Почему "Северный поток – 2" может прибить Байдена

Напомним, недавно США достигли договорённостей по "Северному потоку – 2" с Германией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечено, что нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Вместе с тем СМИ сообщили, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале издания Politico говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям. А ранее на Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

В Кремле не понимают причин негативной позиции Польши по "Северному потоку – 2"

В Кремле не понимают причин негативной позиции Польши по "Северному потоку – 2"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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