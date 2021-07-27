Выбрали на свою голову: Почему "Северный поток – 2" может прибить Байдена Политолог Дмитрий Родионов — о том, как в США начался кризис власти, который может закончиться импичментом для президента. 26 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Drew Angerer

Президенту США Джо Байдену стоит объявить импичмент из-за сделки с Германией по "Северному потоку – 2". С такой инициативой выступил обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен.

Тиссен напомнил, что в 2019 году демократы запустили этот процесс в отношении Дональда Трампа из-за того, что тот, по их мнению, давил на главу Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования коррупционного скандала с сыном Байдена. По словам журналиста, теперь Байден, возможно, выкрутил руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой по газопроводу.

Ничего нового и сенсационного в этой новости нет, учитывая личность Тиссена. Он убеждённый республиканец, был спичрайтером Джорджа Буша – младшего, последовательным критиком Обамы, а его жена является директором аппарата республиканского комитета по политике Сената США. Напомню также, что идею импичмента Байдену республиканцы устами конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выдвигали ещё в январе в связи с возможностью злоупотребления полномочиями. Грин считала, что Байден подкуплен китайскими компаниями и украинскими олигархами.

Разумеется, идея тогда не получила продолжения ввиду сомнительной адекватности: Байден ещё даже в должность не вступил. Да и в любом случае она была бы обречена на провал, с учётом того что демократы получили большинство в обеих палатах парламента.

Едва ли стоит верить, что и сейчас дело пойдёт дальше заявлений Тиссена. Хотя наверняка в Республиканской партии многие не прочь отомстить демократам за импичменты Трампу, до выборов в конгресс, которые могли бы изменить расклад сил, даже думать об этом бессмысленно. Тем не менее слова Тиссена заставляют задуматься о многом.

Разумеется, не об инкриминируемом Байдену якобы давлении на Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодную для Киева сделку. Это смешно: американцам не надо ни на кого давить на Украине и вообще спрашивать одобрения аборигенов. Киев настолько зависит от Вашингтона, что его мнение вряд ли интересует кого-то в Белом доме.

И дело вовсе не в том, что, по мнению Тиссена, Трамп якобы сумел остановить строительство "Северного потока – 2", а Байден "прогнулся" под Путина. Это всё риторика: обе американские партии всегда будут обвинять друг друга в сдаче позиций Москве.

Надо понимать, что ничего Трамп не остановил, а лишь замедлил. Проект был бы завершён в любом случае, и никакие санкции этому не помешали бы. И Байден был абсолютно прав, говоря, что пытаться остановить практически завершённое строительство было бы нелепо и бессмысленно.

А дело всё в том, что в стремлении Трампа помешать "Северному потоку – 2" было минимум политики и максимум экономики. Трамп действительно в значительной степени находился под влиянием нефтегазового сектора США и защищал его интересы, пытаясь ограничить доступ России на рынки Европы, чтобы запустить туда американцев. Это, безусловно, нечестная конкуренция, которая не может вызывать одобрения, но Трамп, повторюсь, защищал интересы национального производителя. Не только по газу, кстати.

А Байден эти интересы сдал. И не только из-за того, что так стремился вернуть доверие немцев. Напомню, что практически сразу же после вступления в должность Байден первым делом нанёс сокрушительный удар по энергетической отрасли США.

Во-первых, он остановил нефтепровод из Канады Keystone XL. Во-вторых, он подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе, а также приостановил государственное финансирование "сланцевиков", которые после локдауна и резкого падения нефтяных цен и так пребывали в состоянии, близком к смерти.

Всё это делалось в рамках провозглашённого демократами "зелёного курса". Напомню, что Байден одним из первых своих действий на посту президента вернул США в Парижское соглашение по климату, из которого Трамп спешил вывести страну, руководствуясь интересами возрождения американской промышленности.

Опять же эти шаги Трампа также можно и нужно критиковать, но он делал это в интересах национального бизнеса. А Байден работает в интересах транснационалов, которым возрождение американской промышленности не нужно. Им дешевле организовывать производство в странах третьего мира. Кстати, о Keystone XL. Тут был и политический фактор: пострадавшие от этого нефтеперерабатывающие заводы находятся главным образом в "республиканских" штатах.

В результате всех этих действий — растущая зависимость США от иностранных источников энергии, уничтожение десятков тысяч рабочих мест. Это если говорить о нефтегазовой отрасли. А если в целом о сворачивании курса на возрождение национальной промышленности, то это сотни тысяч и миллионы рабочих мест, которые уничтожили демократы. Трамп, напомню, создал семь миллионов рабочих мест для американцев, при нём в 2019 году безработица упала до самого низкого уровня за последние полвека. При нём почти два с половиной миллиона американцев выбрались из нищеты, а реальное благосостояние домохозяйств с начала 2017 года увеличилось почти на 12 триллионов долларов.

Как утверждалось в экономическом докладе Белого дома от февраля 2020 года, последующие реформы позволят увеличить доходы домохозяйств на 3,1 тысячи долларов в год. Возможно, позволили бы. Но потом случилась пандемия, беспорядки движения BLM (во многом инспирированного демократами) — и это похоронило все достижения Трампа и его перспективу переизбрания. А Байден, придя к власти, начал добивать все достижения предшественника.

Ну или возьмём миграционную политику, которую Трамп считал одной из главных своих заслуг. Все его решения были отменены Байденом практически в первые дни по приходе к власти демократа. Стену на границе с Мексикой строить прекратили, ежемесячно в страну прибывает 100–150 тысяч человек, это самый большой поток за 20 лет. То, что было при Трампе проблемой, при Байдене превратилось в настоящий кризис. При этом, как говорят республиканцы в сенате, на разрушение стены Трампа Байден потратил более двух миллиардов долларов бюджетных денег.

Это не говоря о том, что наплыв мигрантов — это рост преступности, наркотрафика, опять же потеря рабочих мест американцами…

Стоит ещё напомнить, что сразу после выборов Байден пообещал, что около 11 миллионов нелегальных мигрантов получат гражданство США! Это в первую очередь удар по республиканцам, ведь демократы получат новых избирателей. Но это и удар по всем американцам!

И да, инициативы Байдена в области вооружений, такие как продление СНВ-3, отказ от давления на Турцию за покупку у России С-400, они выгодны нам, но невыгодны американским оружейникам — то есть это тоже едва ли поможет демократам завоевать симпатии американцев. Собственно, с СП-2 та же история. В России и в Европе Байдена только одобрят, а в США? На днях Минфин США предупредил конгрессменов об угрозе дефолта и "непоправимого ущерба" для экономики страны. Симптоматично.

Наконец, Байден отменил указ Трампа о защите американских памятников и монументов, который экс-президент подписал на фоне протестов движения BLM, в ходе которых участники разрушали их. Так что Байден разрушает не только экономику, но и историю. BLM — это вообще отдельная тема, это уже вялотекущая расовая гражданская война, подрывающая безопасность страны. Демократы, скорее всего, пока не очень понимают, как джинна выпустили из бутылки…

На этом фоне рейтинг президента Джо Байдена упал до самых низких значений за всё время его пребывания в Белом доме, что вполне логично. В общем, выбрали американцы себе на голову. Хотя то, как проходили прошлогодние выборы, заставляет сомневаться, что именно это выбрали американцы…

Авторы Дмитрий Родионов