Международная федерация тенниса не может по просьбе Медведева выгнать с Олимпиады журналиста
По словам представителя организации, пресса имеет право задавать спортсменам любые вопросы.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Международная федерация тенниса (ITF) не может лишить чилийского журналиста аккредитации на Олимпиаде в Токио по просьбе второй ракетки мира — россиянина Даниила Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее Медведев попросил выгнать чилийского журналиста с Олимпиады в Токио после вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах.
"Журналист задал вопрос, который не понравился Медведеву. Журналисты имеют право спрашивать что угодно. И мы не вправе лишать никого аккредитации, так как здесь действует олимпийская аккредитация. Возможно, следует это спросить у МОК", — заявили в ITF.
В среду Медведев в третьем круге олимпийского турнира победил итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале он сыграет с Пабло Карреньо Бустой из Испании.
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