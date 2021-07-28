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Международная федерация тенниса не может по просьбе Медведева выгнать с Олимпиады журналиста

По словам представителя организации, пресса имеет право задавать спортсменам любые вопросы.

28 июля, 09:52

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Международная федерация тенниса (ITF) не может лишить чилийского журналиста аккредитации на Олимпиаде в Токио по просьбе второй ракетки мира — россиянина Даниила Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее Медведев попросил выгнать чилийского журналиста с Олимпиады в Токио после вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах.

"Журналист задал вопрос, который не понравился Медведеву. Журналисты имеют право спрашивать что угодно. И мы не вправе лишать никого аккредитации, так как здесь действует олимпийская аккредитация. Возможно, следует это спросить у МОК", заявили в ITF.

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В среду Медведев в третьем круге олимпийского турнира победил итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале он сыграет с Пабло Карреньо Бустой из Испании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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