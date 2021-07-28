Международная федерация тенниса не может по просьбе Медведева выгнать с Олимпиады журналиста

Международная федерация тенниса (ITF) не может лишить чилийского журналиста аккредитации на Олимпиаде в Токио по просьбе второй ракетки мира — россиянина Даниила Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Журналист задал вопрос, который не понравился Медведеву. Журналисты имеют право спрашивать что угодно. И мы не вправе лишать никого аккредитации, так как здесь действует олимпийская аккредитация. Возможно, следует это спросить у МОК", — заявили в ITF.