НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

Как сообщал ранее президент России, на сегодняшний день одна нитка газопровода полностью завершена.

28 июля, 09:53
<p>Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner</p>

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Полная эксплуатация "Северного потока – 2" может начаться сразу после окончания строительства, которое намечено на август текущего года. Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

"Глава компании [Nord Stream 2 AG] сообщил, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году. Есть хорошие шансы, что это произойдёт", — сказал Зеле в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам OMV за второй квартал года.

На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

Он также поддержал соглашение по газопроводу, которое было заключено между США и Германией, подчеркнув, что оно должно обеспечить завершение проекта.

Как сообщал Лайф, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Об укладке первой нитки газопровода президент России Владимир Путин сообщил в начале июня этого года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1