В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году
Как сообщал ранее президент России, на сегодняшний день одна нитка газопровода полностью завершена.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
Полная эксплуатация "Северного потока – 2" может начаться сразу после окончания строительства, которое намечено на август текущего года. Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.
"Глава компании [Nord Stream 2 AG] сообщил, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году. Есть хорошие шансы, что это произойдёт", — сказал Зеле в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам OMV за второй квартал года.
Он также поддержал соглашение по газопроводу, которое было заключено между США и Германией, подчеркнув, что оно должно обеспечить завершение проекта.
Как сообщал Лайф, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Об укладке первой нитки газопровода президент России Владимир Путин сообщил в начале июня этого года.
Комментариев: 0