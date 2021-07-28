На Урале задержали мужчину, по вине которого 9-летнего мальчика убило ударом тока

Сотрудники полиции установили личность и задержали 40-летнего жителя Нижнего Тагила А. Волкова, виновного в смерти девятилетнего мальчика, которого ударило током из-за нарушения работы кондиционера. Об этом Лайфу сообщил источник.

В декабре 2020 года мужчина установил антивандальную решётку на внешний блок кондиционера, расположенного на стене у входа в магазин. Однако в процессе установки он пробил саморезом питающий кабель устройства, что в итоге и привело к происшествию. Обвиняемый уже дал признательные показания. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.