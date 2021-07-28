НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Избившая сына Пьехи супруга футбольного арбитра написала заявление в полицию на мальчика

Поводом послужило то, что ребёнок якобы испортил ей бассейн, заметил адвокат семьи артиста.

28 июля, 10:00

Кадр из видео © Онлайн-журнал StarHit ("Стархит")

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина уверена, что избитый ею сын Стаса Пьехи должен быть привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи певца.

"Безбородова просит привлечь к уголовной ответственности ребёнка, который в настоящее время проходит лечение. Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию", — написал он в своём телеграм-канале.

"Не устоял на ногах и упал": Жена футбольного арбитра рассказала свою версию конфликта с избиением сына Пьехи

"Не устоял на ногах и упал": Жена футбольного арбитра рассказала свою версию конфликта с избиением сына Пьехи

Адвокат отметил, что абсурд заключается не столько в том, что в соответствии со ст. 20 УК РФ мальчик не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который на данный момент благополучно восстановлен и эксплуатируется. Сейчас отдел полиции посёлка Рощино Ленинградской области проводит доследственную проверку, уточнил адвокат.

Напомним, жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. 23 июля Горчакова сообщила подписчикам в "Инстаграме" о том, что врачи перевели Петю на амбулаторное лечение и они наконец поехали домой. По факту избиения ребёнка возбуждено уголовное дело.

Экс-жена Стаса Пьехи резко похудела на фоне скандала с избиением сына

Экс-жена Стаса Пьехи резко похудела на фоне скандала с избиением сына

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Жена футбольного арбитра устраивала провокации, пока сын Пьехи лежал в больнице

вчера в 19:10

В Ульяновске после месяца лечения от пневмонии умер ребёнок, мать которого умолчала о ВИЧ

вчера в 21:17

На Урале задержали мужчину, по вине которого 9-летнего мальчика убило ударом тока

сегодня в 09:44

Звезда сериала "Во все тяжкие" потерял сознание во время съёмок

сегодня в 10:05

Американские саблисты отказались выйти на матч со сборной России на Олимпиаде в Токио

сегодня в 10:03

Новости партнеров

Layer 1