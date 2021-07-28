Избившая сына Пьехи супруга футбольного арбитра написала заявление в полицию на мальчика

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина уверена, что избитый ею сын Стаса Пьехи должен быть привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи певца.

"Безбородова просит привлечь к уголовной ответственности ребёнка, который в настоящее время проходит лечение. Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию", — написал он в своём телеграм-канале.