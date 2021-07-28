Избившая сына Пьехи супруга футбольного арбитра написала заявление в полицию на мальчика
Поводом послужило то, что ребёнок якобы испортил ей бассейн, заметил адвокат семьи артиста.
Кадр из видео © Онлайн-журнал StarHit ("Стархит")
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина уверена, что избитый ею сын Стаса Пьехи должен быть привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи певца.
"Безбородова просит привлечь к уголовной ответственности ребёнка, который в настоящее время проходит лечение. Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию", — написал он в своём телеграм-канале.
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Адвокат отметил, что абсурд заключается не столько в том, что в соответствии со ст. 20 УК РФ мальчик не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который на данный момент благополучно восстановлен и эксплуатируется. Сейчас отдел полиции посёлка Рощино Ленинградской области проводит доследственную проверку, уточнил адвокат.
Напомним, жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. 23 июля Горчакова сообщила подписчикам в "Инстаграме" о том, что врачи перевели Петю на амбулаторное лечение и они наконец поехали домой. По факту избиения ребёнка возбуждено уголовное дело.
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