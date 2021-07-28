Пэрис Хилтон ответила на слухи о беременности

Накануне СМИ и пользователи соцсетей внезапно распространили информацию о беременности Пэрис Хилтон. Певица и светская львица опровергла слухи и добавила, что по крайней мере в этом году она не собирается заводить детей.

В своём инстаграме звезда опубликовала отрывок из подкаста, где рассказала, что, если слух продолжит распространяться, пресса замучает её вопросами о ребёнке, а ей это сейчас совсем ни к чему. У Хилтон другие планы — внучка известного владельца сети отелей планирует выйти замуж. Единственное, чего ждёт сейчас певица, это роскошное платье, которое дизайнеры уже шьют к её свадьбе.

Тем не менее в обращении к своей аудитории девушка призналась, что всё-таки мечтает о дочке, которую хочет назвать Лондон.