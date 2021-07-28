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Пэрис Хилтон ответила на слухи о беременности

Звезда также поделилась со слушателями своего подкаста новостью о свадьбе.

28 июля, 11:13
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CR2GMIbJ57w/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parishilton</a></p>

Фото © Instagram/parishilton

Накануне СМИ и пользователи соцсетей внезапно распространили информацию о беременности Пэрис Хилтон. Певица и светская львица опровергла слухи и добавила, что по крайней мере в этом году она не собирается заводить детей.

В своём инстаграме звезда опубликовала отрывок из подкаста, где рассказала, что, если слух продолжит распространяться, пресса замучает её вопросами о ребёнке, а ей это сейчас совсем ни к чему. У Хилтон другие планы — внучка известного владельца сети отелей планирует выйти замуж. Единственное, чего ждёт сейчас певица, это роскошное платье, которое дизайнеры уже шьют к её свадьбе.

Тем не менее в обращении к своей аудитории девушка призналась, что всё-таки мечтает о дочке, которую хочет назвать Лондон.

"Выбираем имена для детей". 39-летняя Пэрис Хилтон решилась на ЭКО

"Выбираем имена для детей". 39-летняя Пэрис Хилтон решилась на ЭКО

Ранее таблоид PageSix опубликовал сообщение о том, что Хилтон ждёт первенца от своего жениха Картера Реума — американского предпринимателя, писателя и специалиста по венчурным инвестициям. Пэрис и Картер обручились в феврале 2021 года, за два года до этого имя скандальной светской львицы мелькало в таблоидах из-за разрыва помолвки с манекенщиком Крисом Зилкой.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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