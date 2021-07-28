В Совфеде не поддержали идею создания "женских вагонов" в общественном транспорте

Предложение оборудовать российский общественный транспорт специальными женскими вагонами для борьбы с домогательствами является не самым современным и полезным, считает заместитель главы Комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать её логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далёком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", — сказала сенатор в беседе с РИА "Новости".

По словам Рукавишниковой, гораздо больше внимания стоит обратить на вопрос модернизации этой сферы. Сенатор заметила, что сейчас существуют проблемы расположения остановочных комплексов, загруженности транспорта в часы пик, а также его доступности для маломобильных граждан. С инициативой создания женских вагонов выступил зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.