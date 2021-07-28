НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Совфеде не поддержали идею создания "женских вагонов" в общественном транспорте

Там считают, что для решения проблем необходимо обратить внимание на модернизацию этой сферы в целом.

28 июля, 10:59
<p>Фото © ТАСС / Васильев Андрей</p>

Фото © ТАСС / Васильев Андрей

Предложение оборудовать российский общественный транспорт специальными женскими вагонами для борьбы с домогательствами является не самым современным и полезным, считает заместитель главы Комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать её логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далёком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", — сказала сенатор в беседе с РИА "Новости".

"Это сплошной ужас!": Актриса Ольга Сумская ужаснулась "адским условиям" в украинских поездах

"Это сплошной ужас!": Актриса Ольга Сумская ужаснулась "адским условиям" в украинских поездах

По словам Рукавишниковой, гораздо больше внимания стоит обратить на вопрос модернизации этой сферы. Сенатор заметила, что сейчас существуют проблемы расположения остановочных комплексов, загруженности транспорта в часы пик, а также его доступности для маломобильных граждан. С инициативой создания женских вагонов выступил зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Ранее Лайф сообщал, что в Московском метрополитене с начала года в полтора раза увеличилось количество современных поездов "Москва-2020". Новые составы превосходят многие мировые аналоги по комфорту. Только у них есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации и многое другое.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

22 июня, 18:43

В Минэкономразвития констатировали победу в споре с Украиной о вагонах

5 марта 2020, 15:41

Стало известно соотношение мужчин и женщин в России

сегодня в 09:31

Присутствие США ни к чему хорошему не приводит: Шойгу оценил вывод американских войск из Афганистана

сегодня в 11:24

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

сегодня в 11:19

Новости партнеров

Layer 1