Избивший соседок на девичнике в Тюмени оказался продавцом сантехники

Полицейские установили личность мужчины из Тюмени, который ворвался через балкон к праздновавшим девичник соседкам и избил их. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, им оказался 39-летний Сергей Л., работающий продавцом-консультантом в магазине сантехники.

Как рассказал полицейским сам мужчина, он пришёл к девушкам, так как они шумели и визжали и его восьмимесячный ребёнок не мог уснуть. Он хотел успокоить их и наладить тишину во дворе. Сергей отметил, что ударов девушкам не наносил, а только толкал, от чего они натыкались на журнальные столы и шкафы. Он утверждает, что именно из-за этого у них и появились ушибы.

Правоохранители отметили, что девушки шумели до одиннадцати вечера, а в 23:20 в полицию уже поступило заявление от соседей. Однако Сергей не стал ждать патруль, взял инициативу в свои руки и через десять минут пошёл отстаивать тишину двора. Лайфу стало известно, что мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за драку. Тогда ему дали два года условно, к настоящему моменту судимость погашена.

Административное дело по статье "Побои" будет передано в суд. На хозяйку квартиры также планируют составить протокол за нарушение тишины и покоя.