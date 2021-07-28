Газопровод "Северный поток – 2" построен уже на 99%, сообщил оператор Nord Stream 2 AG. Судно "Академик Черский" завершило свою часть работы над проектом, а трубоукладчик "Фортуна" продолжает строительство на заключительном участке.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объём работ для газопровода "Северный поток – 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершён на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", — цитирует ТАСС сообщение компании.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Об укладке первой нитки газопровода президент России Владимир Путин сообщил в начале июня этого года.