НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Северный поток – 2" построен уже на 99%

Ранее в Nord Stream 2 AG не исключали, что строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

28 июля, 10:32
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Газопровод "Северный поток – 2" построен уже на 99%, сообщил оператор Nord Stream 2 AG. Судно "Академик Черский" завершило свою часть работы над проектом, а трубоукладчик "Фортуна" продолжает строительство на заключительном участке.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объём работ для газопровода "Северный поток  2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершён на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта",  цитирует ТАСС сообщение компании.

В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Об укладке первой нитки газопровода президент России Владимир Путин сообщил в начале июня этого года.

Против проекта выступает Вашингтон. В свете этих событий недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

сегодня в 09:53

Чистое лицемерие: В Германии осудили критику "Северного потока – 2"

сегодня в 09:33

Торговые сети предупредили о росте цен на кофе в августе

сегодня в 04:15

"Не надо реагировать на провокации": Тарпищев прокомментировал требование Медведева выгнать журналиста с Олимпиады

сегодня в 11:31

Присутствие США ни к чему хорошему не приводит: Шойгу оценил вывод американских войск из Афганистана

сегодня в 11:24

Новости партнеров

Layer 1