Зеленский назвал россиян не братским народом, а лишь дальними родственниками
По мнению президента Украины, россиянам не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси.
Фото © Сайт президента Украины
Зеленский назвал россиян не братским народом, а лишь дальними родственниками. Видео © Facebook / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение в честь православного праздника Крещения Руси. В нём он заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а все области страны — её "дети". Россиян же глава государства назвал "дальними родственниками".
"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — сказал Зеленский.
Президент Незалежной заметил, что именно украинцы могут претендовать на преемственность в отношении "Киевской Руси — Украины".
Напомним, что накануне в Киеве прошёл многотысячный крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси. Его маршрут пролегал от парка "Владимирская горка" до Киево-Печерской лавры. Возглавлял шествие предстоятель УПЦ (Украинской православной церкви) митрополит Онуфрий.
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