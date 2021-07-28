НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский назвал россиян не братским народом, а лишь дальними родственниками

По мнению президента Украины, россиянам не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси.

28 июля, 10:30

Фото © Сайт президента Украины

Зеленский назвал россиян не братским народом, а лишь дальними родственниками. Видео © Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение в честь православного праздника Крещения Руси. В нём он заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а все области страны — её "дети". Россиян же глава государства назвал "дальними родственниками".

"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — сказал Зеленский.

Православные верующие отмечают День крещения Руси

Православные верующие отмечают День крещения Руси

Президент Незалежной заметил, что именно украинцы могут претендовать на преемственность в отношении "Киевской Руси — Украины".

Напомним, что накануне в Киеве прошёл многотысячный крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси. Его маршрут пролегал от парка "Владимирская горка" до Киево-Печерской лавры. Возглавлял шествие предстоятель УПЦ (Украинской православной церкви) митрополит Онуфрий.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1