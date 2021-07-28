Путин открыл движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин дал старт запуску железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. В церемонии также приняли участие рабочие, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний "УСК Мост", которая занималась строительством объекта. Глава государства вышел с ними на связь в режиме видеоконференции.

По словам президента, создание тоннеля — это большое и важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и для национальной экономики в целом.

"Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник — День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа. Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе. Благодаря вашему напряжённому, добросовестному труду обеспечивается надёжность перевозок по всей нашей огромной стране, по всей огромной территории, успешно реализуются перспективные проекты развития", — подчеркнул Владимир Путин.

Второй Байкальский тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два российских региона — Иркутскую область и Республику Бурятия. На строительстве объекта работал специальный проходческий щит, который до этого использовался при создании новой транспортной инфраструктуры перед зимней Олимпиадой в Сочи. Всего под землёй в сложных геологических условиях строителями было пройдено более 6,5 тысячи метров. Глубина заложения тоннеля — 300 метров, таких же значений достигала и скорость проходки в месяц.