Патриарх Кирилл направил Зеленскому поздравление с Днём крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днём крещения Руси, выразив надежду на "доброе взаимодействие властей и Украинской православной церкви". Текст поздравительного послания размещён в среду на сайте Русской православной церкви.

Патриарх напомнил украинскому политику, что судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов и на века заложил основы их духовного единства. Этот праздник, отметил глава РПЦ, особенно дорог миллионам верующих Украины, поскольку князь Владимир в 988 году крестился сам, а затем присланное из Византии духовенство провело обряд крещения киевлян в водах Днепра.

"Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской православной церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей", — отметил в своём послании владыка.

Народу Украины патриарх пожелал мира и благополучия, а самому Зеленскому — крепкого здоровья, Божией помощи и успехов в трудах.

Ранее Лайф сообщал, что накануне в Киеве прошёл крестный ход, посвящённый 1033-летию Крещения Руси. Его организовала Украинская православная церковь (УПЦ).