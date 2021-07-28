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Патриарх Кирилл направил Зеленскому поздравление с Днём крещения Руси

Народу Украины глава РПЦ пожелал мира и благополучия, а их президенту — крепкого здоровья, Божией помощи и успехов в трудах.

28 июля, 10:10

Фото © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днём крещения Руси, выразив надежду на "доброе взаимодействие властей и Украинской православной церкви". Текст поздравительного послания размещён в среду на сайте Русской православной церкви.

Патриарх напомнил украинскому политику, что судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов и на века заложил основы их духовного единства. Этот праздник, отметил глава РПЦ, особенно дорог миллионам верующих Украины, поскольку князь Владимир в 988 году крестился сам, а затем присланное из Византии духовенство провело обряд крещения киевлян в водах Днепра.

"Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской православной церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей", отметил в своём послании владыка.

Народу Украины патриарх пожелал мира и благополучия, а самому Зеленскому — крепкого здоровья, Божией помощи и успехов в трудах.

Православные верующие отмечают День крещения Руси

Православные верующие отмечают День крещения Руси

Ранее Лайф сообщал, что накануне в Киеве прошёл крестный ход, посвящённый 1033-летию Крещения Руси. Его организовала Украинская православная церковь (УПЦ).

Минувшей ночью в храмах прошло всенощное бдение — богослужение, которое проводится от заката до рассвета. Также в среду в православных храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии и других странах канонической территории Русской православной церкви в полдень по местному времени в честь праздника прозвучит специальный колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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