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В Киеве проходит многотысячный крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси

Как заявил митрополит Онуфрий, этот день является "днём рождения нашего народа, духовного рождения".

27 июля, 12:27

Фото © ТАСС / Марченко Анна

В центре Киева начался крестный ход, посвящённый 1033-летию Крещения Руси. Его организовала Украинская православная церковь (УПЦ), сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что маршрут пролегает от парка Владимирская горка до Киево-Печерской лавры. Возглавляет шествие предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. В мероприятии участвуют тысячи паломников.

"Сегодня мы собираемся возле памятника святому князю Владимиру, произнесём тут молитву и пойдём крестным ходом в Киево-Печерскую лавру, где совершим богослужение. Святой князь Владимир был князем всей Руси. Мы называем этот день днём рождения нашего народа, духовного рождения", — заявил митрополит Онуфрий в ходе всеукраинского молебна перед крестным ходом.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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