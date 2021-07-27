В Киеве проходит многотысячный крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси

"Страна" сняла Крестный ход УПЦ в Киеве с квадрокоптера. Людей очень много. pic.twitter.com/QcoDF1x6wM — Сергей из Киева. (@SergUA63) July 27, 2021

В центре Киева начался крестный ход, посвящённый 1033-летию Крещения Руси. Его организовала Украинская православная церковь (УПЦ), сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что маршрут пролегает от парка Владимирская горка до Киево-Печерской лавры. Возглавляет шествие предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. В мероприятии участвуют тысячи паломников.

"Сегодня мы собираемся возле памятника святому князю Владимиру, произнесём тут молитву и пойдём крестным ходом в Киево-Печерскую лавру, где совершим богослужение. Святой князь Владимир был князем всей Руси. Мы называем этот день днём рождения нашего народа, духовного рождения", — заявил митрополит Онуфрий в ходе всеукраинского молебна перед крестным ходом.