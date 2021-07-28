Православные верующие отмечают День крещения Руси

Один из великих церковных праздников — День крещения Руси — отмечают православные верующие 28 июля. В этот день поминается святой равноапостольный князь Владимир.

Накануне в храмах началось всенощное бдение — богослужение, которое проводится от заката до рассвета. Также в среду в православных храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии и других странах канонической территории Русской православной церкви в полдень по местному времени в честь праздника прозвучит специальный колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!"