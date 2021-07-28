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Православные верующие отмечают День крещения Руси

В Москве в честь данного праздника крестный ход решили не проводить, а вот на Украине верующие всё же прошли по улицам.

28 июля, 07:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Один из великих церковных праздников — День крещения Руси — отмечают православные верующие 28 июля. В этот день поминается святой равноапостольный князь Владимир.

Накануне в храмах началось всенощное бдение — богослужение, которое проводится от заката до рассвета. Также в среду в православных храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии и других странах канонической территории Русской православной церкви в полдень по местному времени в честь праздника прозвучит специальный колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!"

В Киеве проходит многотысячный крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси

В Киеве проходит многотысячный крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси

Напомним, что православные верующие 21 июля отметили День Казанской иконы Божией Матери. Казанская икона — одна из самых почитаемых россиянами: у неё много точных копий, которые верующие считают чудотворными, кроме того, церковный календарь посвятил образу два праздника.

В огороде не работать, на жизнь не жаловаться. Названы главные поверья и запреты у христиан в День Крещения Руси

В огороде не работать, на жизнь не жаловаться. Названы главные поверья и запреты у христиан в День Крещения Руси

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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