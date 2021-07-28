Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Суд лишил основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил, когда скрывался в посольстве этой страны в Лондоне. Об этом рассказал адвокат журналиста Карлос Поведа.

"Судьи административного суда согласились с аргументами Министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам сегодня [в понедельник]", — цитирует Поведу РИА "Новости".

Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище он попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента. Письмо о натурализации Ассанж получил в декабре 2017 года. А в 2019 году власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks убежища в своём посольстве, после чего его арестовала британская полиция.