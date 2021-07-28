Власти Турции должны признать Крым частью России, если они хотят быть последовательными и поддержка крымских татар не является политическим пиаром. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

"Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар — это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор", — сказал он РИА "Новости".

При этом Умеров признал, что Россия никого не принуждает к этому, однако признание в первую очередь нужно странам-партнёрам для выстраивания отношений с Москвой. По его мнению, Крым принадлежит РФ, так как это решение поддержало 96% населения полуострова.

"Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую Республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать", — заключил Умеров.