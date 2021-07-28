"Мы дома": Крымские татары призвали Турцию признать Крым частью России
Это в первую очередь необходимо странам-партнёрам для выстраивания с Москвой конструктивных взаимоотношений, заметил глава региональной автономии.
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Власти Турции должны признать Крым частью России, если они хотят быть последовательными и поддержка крымских татар не является политическим пиаром. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
"Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар — это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор", — сказал он РИА "Новости".
При этом Умеров признал, что Россия никого не принуждает к этому, однако признание в первую очередь нужно странам-партнёрам для выстраивания отношений с Москвой. По его мнению, Крым принадлежит РФ, так как это решение поддержало 96% населения полуострова.
"Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую Республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать", — заключил Умеров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал высказывание турецкого профессора Хасана Унала, который предположил, что Анкара признает Крым российским, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра. По его словам, регионы нашей страны не могут являться инструментом для достижения таких компромиссов.
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