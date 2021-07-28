"Бежит за нами во все четыре лапы": Стали известны подробности нападения медведя на тургруппу в Сибири
Это уже не первый подобный случай за лето в этом районе. Месяц назад при аналогичных обстоятельствах погиб подросток.
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Стали известны подробности нападения медведя на тургруппу в Сибири. Видео © Mash
Руководитель туристической группы, которая столкнулась с медведем в сибирском природном парке, рассказал, как произошло нападение. По его словам, зверь появился внезапно на расстоянии менее десяти метров от людей, заорал и резко бросился в их сторону.
"Мы побежали вниз от палаток — там, получается, липа, ложбинки. Бежим по этой ложбинке, смотрю назад — медведь бежит за нами во все четыре лапы. Начали наверх карабкаться, залезли метров на 50 по вертикали. Набрали высоту и увидели место, где у нас палатки стояли. Смотрим: тело лежит, рядом медведь стоит", — рассказал Антон Шелкунов в беседе с Mash.
По его словам, за медведем они с товарищем наблюдали недолго, пока он сам не обратил на них внимание, отвлёкшись от своей жертвы. Тогда мужчины залезли ещё выше, после чего решили босиком идти до ближайшей трассы.
Напомним, это уже не первый случай нападения медведя на людей в природном парке "Ергаки". В конце июня лесной зверь убил 16-летнего подростка, который отбился от туристической группы.
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