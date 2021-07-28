В Питере на улице отправили в нокаут артиста балета Михайловского театра. Видео © LiFE

В Санкт-Петербурге избили артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука. Случилось это на улице Садовой, у дома № 33. Пострадавший в тот же день, а это было воскресенье, 25 июля, написал заявление в полицию.

В отделении Ярмийчук сообщил, что его избили и забрали семь тысяч рублей. Произошедшее записала камера наблюдения, установленная на доме напротив. На этих кадрах видно, что мужчины стоят на тротуаре, явно о чём-то споря. Вдруг один из них наносит другому удар, тот падает. Очевидцы бросаются на помощь, но им мешает спутник агрессора. Тот меж тем наносит пострадавшему ещё несколько ударов, уже не таких мощных.

Как выяснил Лайф, артист заявил, что в избиении участвовали двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Уже на следующий день полиция задержала одного из подозреваемых — неработающего жителя Дагестана. Оказалось, что он уже был осуждён за грабёж. Его сообщника ищут.