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Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете

Сейчас полиция проводит обыски дома у журналиста, сообщил его адвокат.

28 июля, 07:06

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Против главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа, которого Доброхотов ранее обвинил в сотрудничестве с ГРУ.

"В отношении Романа Доброхотова подано заявление по части 2 статьи 128 УК РФ о клевете в адрес Ван дер Верффа и индивидуально неопределённых сотрудников ГРУ Минобороны России", — рассказала адвокат нидерландского журналиста Сталина Гуревич.

Сейчас в рамках уголовного дела полиция проводит обыски дома у Доброхотова.

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Правозащитник Ионов требует признать иноагентами портал "Важные истории" и журналиста Анина

Ранее Лайф сообщал, что издание The Insider было включено в список СМИ-иноагентов по решению Минюста РФ. Также в перечень попали бывшая журналистка "Проекта"* Софья Гройсман, заместитель главреда издания Михаил Рубин и авторы Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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