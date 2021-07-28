Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете
Сейчас полиция проводит обыски дома у журналиста, сообщил его адвокат.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Против главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа, которого Доброхотов ранее обвинил в сотрудничестве с ГРУ.
"В отношении Романа Доброхотова подано заявление по части 2 статьи 128 УК РФ о клевете в адрес Ван дер Верффа и индивидуально неопределённых сотрудников ГРУ Минобороны России", — рассказала адвокат нидерландского журналиста Сталина Гуревич.
Сейчас в рамках уголовного дела полиция проводит обыски дома у Доброхотова.
Ранее Лайф сообщал, что издание The Insider было включено в список СМИ-иноагентов по решению Минюста РФ. Также в перечень попали бывшая журналистка "Проекта"* Софья Гройсман, заместитель главреда издания Михаил Рубин и авторы Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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