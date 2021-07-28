Дзюдоист Игольников уступил в полуфинале Олимпиады в Токио

Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил Лаше Бекаури из Грузии в полуфинале Олимпиады в Токио в весовой категории до 90 кг.

За бронзу двукратный чемпион Европы поборется в схватке с Кристианом Тотом из Венгрии.