Дзюдоист Игольников уступил в полуфинале Олимпиады в Токио
За бронзу он поборется в схватке с Кристианом Тотом из Венгрии.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил Лаше Бекаури из Грузии в полуфинале Олимпиады в Токио в весовой категории до 90 кг.
За бронзу двукратный чемпион Европы поборется в схватке с Кристианом Тотом из Венгрии.
В весовой категории до 70 кг у женщин на бронзовую медаль претендует россиянка Мадина Таймазова. Для завоевания награды ей нужно одолеть Барбару Матич из Хорватии.
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