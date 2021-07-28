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Дзюдоист Игольников уступил в полуфинале Олимпиады в Токио

За бронзу он поборется в схватке с Кристианом Тотом из Венгрии.

28 июля, 10:11

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил Лаше Бекаури из Грузии в полуфинале Олимпиады в Токио в весовой категории до 90 кг.

За бронзу двукратный чемпион Европы поборется в схватке с Кристианом Тотом из Венгрии.

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В весовой категории до 70 кг у женщин на бронзовую медаль претендует россиянка Мадина Таймазова. Для завоевания награды ей нужно одолеть Барбару Матич из Хорватии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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