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Россия выиграла первую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио

Всего в активе российской команды стало 20 наград на Играх в японской столице.

28 июля, 10:20
<p>Фото © Harry How / Getty Images</p>

Фото © Harry How / Getty Images

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова победила Барбару Матич из Хорватии в поединке за третье место Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.

На шестой минуте дополнительного времени наша провела приём, который судьи оценили второй по значимости оценкой — ваза-ари.

Медаль стала для сборной России по дзюдо первой на Олимпийских играх в Токио. Позднее за бронзу также поборется Михаил Игольников. Его соперником в весовой категории до 90 кг будет Кристиан Тот из Венгрии.

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Всего у сборной России на данный момент 20 наград на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Китаю, Японии и США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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