Россия выиграла первую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова победила Барбару Матич из Хорватии в поединке за третье место Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.

На шестой минуте дополнительного времени наша провела приём, который судьи оценили второй по значимости оценкой — ваза-ари.

Медаль стала для сборной России по дзюдо первой на Олимпийских играх в Токио. Позднее за бронзу также поборется Михаил Игольников. Его соперником в весовой категории до 90 кг будет Кристиан Тот из Венгрии.