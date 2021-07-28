Россия выиграла первую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио
Всего в активе российской команды стало 20 наград на Играх в японской столице.
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова победила Барбару Матич из Хорватии в поединке за третье место Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.
На шестой минуте дополнительного времени наша провела приём, который судьи оценили второй по значимости оценкой — ваза-ари.
Медаль стала для сборной России по дзюдо первой на Олимпийских играх в Токио. Позднее за бронзу также поборется Михаил Игольников. Его соперником в весовой категории до 90 кг будет Кристиан Тот из Венгрии.
Всего у сборной России на данный момент 20 наград на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Китаю, Японии и США.
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