Политолог назвал самовзбадриванием критику Байдена в отношении ресурсного потенциала РФ

Президент США Джо Байден, заявляя о "реальных проблемах" коллеги Владимира Путина из-за якобы ограничений в ресурсах, просто ищет объяснение тому, что не предпринимает усилий по развитию двусторонних отношений. Об этом Лайфу заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Я думаю, что это самовзбадривание, поскольку США долгое время претендовали на лидерство в мире, а сейчас ситуация складывается таким образом, что есть отрасли, в которых разные страны опережают США. Россия быстро сейчас прогрессирует в самолётостроении. Видимо, американская промышленность рассчитывала на то, что мы будем продолжать покупать "боинги" и другую технику, а мы показали, что обладаем хорошим инженерным потенциалом", — сказал он.

Эксперт добавил, что то же самое касается и строительства Россией морских судов. По его мнению, американцам попросту неприятно признавать эти факты, а также то, что РФ становится достойным и равноправным конкурентом в экономической области. Поэтому, чтобы найти объяснение, почему США не развивают экономические отношения, находят такое, что у России кроме газа, нефти и ядерного оружия, якобы больше ничего нет, заключил Оленченко.