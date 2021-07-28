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Политолог назвал самовзбадриванием критику Байдена в отношении ресурсного потенциала РФ

Владимир Оленченко отметил, что США долгое время претендовали на лидерство в мире, а сейчас разные страны опережают их в некоторых отраслях.

28 июля, 10:57
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65916" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент США Джо Байден, заявляя о "реальных проблемах" коллеги Владимира Путина из-за якобы ограничений в ресурсах, просто ищет объяснение тому, что не предпринимает усилий по развитию двусторонних отношений. Об этом Лайфу заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Я думаю, что это самовзбадривание, поскольку США долгое время претендовали на лидерство в мире, а сейчас ситуация складывается таким образом, что есть отрасли, в которых разные страны опережают США. Россия быстро сейчас прогрессирует в самолётостроении. Видимо, американская промышленность рассчитывала на то, что мы будем продолжать покупать "боинги" и другую технику, а мы показали, что обладаем хорошим инженерным потенциалом", — сказал он.

Байден заявил о "реальной проблеме" Путина

Байден заявил о "реальной проблеме" Путина

Эксперт добавил, что то же самое касается и строительства Россией морских судов. По его мнению, американцам попросту неприятно признавать эти факты, а также то, что РФ становится достойным и равноправным конкурентом в экономической области. Поэтому, чтобы найти объяснение, почему США не развивают экономические отношения, находят такое, что у России кроме газа, нефти и ядерного оружия, якобы больше ничего нет, заключил Оленченко.

Ранее Джо Байден назвал Россию и Китай соперниками США. При этом американский лидер считает, что это не мешает взаимодействию, например, в противодействии изменениям климата.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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