Минздрав опубликует новые рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав анонсировал двенадцатую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. По словам первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, они уже почти готовы.

"Мы предлагаем присоединяться, мы абсолютно открыты. Сейчас 12-я версия практически уже готова, и все вещи ведутся открыто", — сказал он.