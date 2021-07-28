Минздрав опубликует новые рекомендации по лечению коронавируса
Замминистра здравоохранения предложил всем желающим присоединиться к редакции новой версии.
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Минздрав анонсировал двенадцатую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. По словам первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, они уже почти готовы.
"Мы предлагаем присоединяться, мы абсолютно открыты. Сейчас 12-я версия практически уже готова, и все вещи ведутся открыто", — сказал он.
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Ранее Минздрав обновил рекомендации по использованию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рекомендовав его онкобольным, завершившим лечение, а также уточнил противопоказания к применению препарата "Эпиваккорона".
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