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Минздрав опубликует новые рекомендации по лечению коронавируса

Замминистра здравоохранения предложил всем желающим присоединиться к редакции новой версии.

28 июля, 11:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минздрав анонсировал двенадцатую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. По словам первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, они уже почти готовы.

"Мы предлагаем присоединяться, мы абсолютно открыты. Сейчас 12-я версия практически уже готова, и все вещи ведутся открыто", сказал он.

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Ранее Минздрав обновил рекомендации по использованию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рекомендовав его онкобольным, завершившим лечение, а также уточнил противопоказания к применению препарата "Эпиваккорона".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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