Губернатор Новгородской области Андрей Никитин не боится, что введение обязательной вакцинации жителей региона с октября 2021 года негативно отразится на его рейтинге. Своими мыслями на этот счёт он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

Губернатор Никитин назвал массовую вакцинацию вопросом жизни и смерти Видео © LIFE

"В вопросах жизни и смерти, мне кажется, надо не о рейтинге думать, а думать о пользе", — рассуждает губернатор.

По его словам, переломить ситуацию с нежеланием вакцинироваться и недоверием к прививкам поможет только информационная открытость. Населению нужно предоставить полную информации, чтобы людям было проще сделать выбор между возможностью почувствовать лёгкое недомогание после вакцины и возможностью оказаться в палате реанимации, подцепив вирус.

"Надо показывать и рассказывать, быть открытым, не врать, не занижать цифры, не делать вид, что у тебя всё хорошо, когда у тебя не всё хорошо, то есть показывать объективность ситуации", — заключил Никитин.