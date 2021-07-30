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Губернатор Никитин назвал массовую вакцинацию вопросом жизни и смерти

По словам гостя шоу "Дайте сказать", бороться с противниками прививок можно только с помощью информационной открытости, в том числе не врать и не занижать цифры.

30 июля, 12:24

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин не боится, что введение обязательной вакцинации жителей региона с октября 2021 года негативно отразится на его рейтинге. Своими мыслями на этот счёт он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

Губернатор Никитин назвал массовую вакцинацию вопросом жизни и смерти

Видео © LIFE

"В вопросах жизни и смерти, мне кажется, надо не о рейтинге думать, а думать о пользе", — рассуждает губернатор.

По его словам, переломить ситуацию с нежеланием вакцинироваться и недоверием к прививкам поможет только информационная открытость. Населению нужно предоставить полную информации, чтобы людям было проще сделать выбор между возможностью почувствовать лёгкое недомогание после вакцины и возможностью оказаться в палате реанимации, подцепив вирус.

"Надо показывать и рассказывать, быть открытым, не врать, не занижать цифры, не делать вид, что у тебя всё хорошо, когда у тебя не всё хорошо, то есть показывать объективность ситуации", — заключил Никитин.

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Отметим, что сейчас Великий Новгород готовится к масштабным историческим мероприятиям в честь 800-летия князя Александра Невского. Не помешают ли проведению уникального праздника антиковидные меры? Узнайте мнение губернатора региона в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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