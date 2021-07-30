В этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. О масштабных празднованиях этой даты в Новгородской области рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Он напомнил, что этот новгородский князь в своё время стоял перед выбором между Западом и Востоком, а потому отпраздновать большой юбилей было решено со всех сторон, сочетая экскурсы в историю и современные технологии. Подробностями предстоящих торжеств Никитин поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Губернатор рассказал, как на новгородской земле отметят 800-летие Александра Невского. Видео © LIFE

"У нас будет несколько исторических мероприятий, будут реконструкторы, будет конный поход, который, по-моему, стартует с Переславля, с места рождения Александра Невского. Князья в своё время ходили между городами на лошадях, такой же поход придёт к нам в ближайшее время. Ну, и будет несколько мероприятий современного формата: будет уникальное шоу дронов — более пятисот беспилотников в воздухе будут изображать какие-то сценки из истории Александра Невского, а управлять всем этим будет искусственный интеллект", — анонсирует губернатор.

Никитин отметил, что антиковидные ограничения, разумеется, никто не отменял. Для участия во многих мероприятиях придётся предъявить сертификат о вакцине либо тест ПЦР.

"Конечно, это нас ограничивает, но, слава богу, современные медиа позволяют всё это снять и показать в онлайне", — добавил он.