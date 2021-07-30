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Есть ещё медаль: Дзюдоист Башаев победил украинца и завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Для всей нашей команды это стало 33-й медалью на играх в японской столице.

30 июля, 09:48
<p>Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 килограммов.

В поединке за третье место он одолел украинца Якова Хаммо и завоевал долгожданную награду.

Дзюдоист Башаев не вышел в финал Олимпиады в Токио и теперь сразится за бронзу с украинцем

Дзюдоист Башаев не вышел в финал Олимпиады в Токио и теперь сразится за бронзу с украинцем

Для сборной России это стало 33-й медалью на Олимпиаде в Токио. Всего в активе нашей команды 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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