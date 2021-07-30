Есть ещё медаль: Дзюдоист Башаев победил украинца и завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Для всей нашей команды это стало 33-й медалью на играх в японской столице.
Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 килограммов.
В поединке за третье место он одолел украинца Якова Хаммо и завоевал долгожданную награду.
Для сборной России это стало 33-й медалью на Олимпиаде в Токио. Всего в активе нашей команды 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Комментариев: 0