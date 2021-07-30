Дзюдоист Башаев не вышел в финал Олимпиады в Токио и теперь сразится за бронзу с украинцем
До этого он смог победить двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.
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Дзюдоист Тамерлан Башаев не смог выйти в финал турнира по дзюдо на Олимпийских играх в Токио в весовой категории свыше 100 кг.
В полуфинале он уступил представителю Грузии Гураму Тушишвили. При этом по ходу встречи наш спортсмен долгое время был впереди, однако позволил сопернику провести два приёма и выиграть бой.
Теперь Башаева ждёт поединок за бронзу против украинца Якова Хаммо. Ранее он сумел одолеть великого француза, двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера.
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