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Дзюдоист Башаев не вышел в финал Олимпиады в Токио и теперь сразится за бронзу с украинцем

До этого он смог победить двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.

30 июля, 08:58
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Дзюдоист Тамерлан Башаев не смог выйти в финал турнира по дзюдо на Олимпийских играх в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В полуфинале он уступил представителю Грузии Гураму Тушишвили. При этом по ходу встречи наш спортсмен долгое время был впереди, однако позволил сопернику провести два приёма и выиграть бой.

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Теперь Башаева ждёт поединок за бронзу против украинца Якова Хаммо. Ранее он сумел одолеть великого француза, двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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