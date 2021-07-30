Женская сборная России по водному поло разгромно проиграла США на Олимпиаде
В заключительном матче группового этапа команда Александра Гайдукова сразится с хозяйками игр — сборной Японии.
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Женская сборная России по водному поло разгромно уступила сборной США в третьем матче на Олимпийских играх в Токио. Встреча завершилась со счётом 18:5 в пользу звёздно-полосатых.
Самой результативной в составе российской команды стала Анастасия Симанович, на счету которой два забитых мяча. После трёх встреч у наших девушек одна победа, столько же ничьих и поражений.
В заключительном матче группового этапа команда Александра Гайдукова сразится с хозяйками игр — сборной Японии.
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