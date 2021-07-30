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Теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио

За золото он поборется с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии.

30 июля, 07:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/karenkhachanov/status/1419238537363279872/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Karen Khachanov</a></p>

Фото © Twitter / Karen Khachanov

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио, победив Пабло Карреньо Бусту из Испании со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Хачанов исполнил десять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. При этом он ни разу не отдал сопернику свою подачу.

Хачанов отомстил Карреньо Бусте за Даниила Медведева, которого испанец накануне победил в четвертьфинале — 6:2, 7:6 (7:5).

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

За золото он поборется с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии. Встреча запланирована на воскресенье, 1 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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