Теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио
За золото он поборется с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии.
Фото © Twitter / Karen Khachanov
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио, победив Пабло Карреньо Бусту из Испании со счётом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Хачанов исполнил десять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. При этом он ни разу не отдал сопернику свою подачу.
Хачанов отомстил Карреньо Бусте за Даниила Медведева, которого испанец накануне победил в четвертьфинале — 6:2, 7:6 (7:5).
За золото он поборется с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии. Встреча запланирована на воскресенье, 1 августа.
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