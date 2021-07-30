Директора сборной Германии по велоспорту отстранили за расизм. Видео © sportschau

Директора сборной Германии по велоспорту Патрика Мостера отстранили от работы после того, как он во время индивидуальной гонки на Олимпиаде в Токио кричал своему спортсмену Никиасу Арндту: "Догони этих погонщиков верблюдов! Давай!". Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Германии (DOSB).

Там говорится, что за недопустимые публичные расистские высказывания Мостер будет отправлен домой. Предполагается, что высказывание директора немецкой сборной относилось к Амануэлю Гебрезгабихиру из Эритреи и алжирцу Аззедину Лагабу. Спортсмены заявили, что "сильно травмированы такими словами". Мостер публично принёс извинения, признав, что фраза была неуместной. Он объяснил, что сказал её в "пылу борьбы".

"Мы по-прежнему убеждены в искренности его публичных извинений за расистские высказывания. Однако своими репликами Мостер нарушил олимпийские ценности. Честная игра, уважение и терпимость — основополагающие принципы для сборной Германии", — заявил глава DOSB Альфонс Хёрманн.