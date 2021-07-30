Проигравший россиянину Рылову на Олимпиаде американец заявил о "нечистом" заплыве
Позже Райан Мёрфи уточнил свои слова, отметив, что не обвинял российского чемпиона в приёме допинга.
Райан Мёрфи, Евгений Рылов (слева направо). Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Американский пловец Райан Мёрфи, проигравший на Олимпиаде в Токио в финале стометровки на спине россиянину Евгению Рылову, после финиша заявил, что участвовал в заплыве, где не всё было чисто.
"На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт", — приводит слова Мёрфи The Washington Post.
Позже пловец уточнил свои слова, отметив, что после поражения был расстроен.
"Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. И я ничего такого не утверждал (о допинге — Прим. Лайфа). Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва, — сказал Мёрфи на пресс-конференции.
В свою очередь, Рылов заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что он выступает за чистый спорт, всегда плывёт от души и честно.
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"Этому я посвятил всю жизнь и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос", — сказал Рылов в беседе с журналистами.
Напомним, 24-летний спортсмен финишировал первым с олимпийским рекордом (1.53,27). Он обошёл американца Райана Мёрфи и британца Люка Гринбанка, ставших вторым и третьим соответственно. А ранее Рылов выиграл на Олимпиаде в Токио дистанцию 100 метров на спине и стал серебряным призёром в эстафете четыре по 200.
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