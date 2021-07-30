Проигравший россиянину Рылову на Олимпиаде американец заявил о "нечистом" заплыве

Американский пловец Райан Мёрфи, проигравший на Олимпиаде в Токио в финале стометровки на спине россиянину Евгению Рылову, после финиша заявил, что участвовал в заплыве, где не всё было чисто.

"На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт", — приводит слова Мёрфи The Washington Post.

Позже пловец уточнил свои слова, отметив, что после поражения был расстроен.

"Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. И я ничего такого не утверждал (о допинге — Прим. Лайфа). Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва, — сказал Мёрфи на пресс-конференции.

В свою очередь, Рылов заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что он выступает за чистый спорт, всегда плывёт от души и честно.