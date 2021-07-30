"Дурно воспитаны": Роднина ответила американской гребчихе, которой "противно смотреть" на успехи России на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала американскую гребчиху Меган Калмо, которой "противно смотреть" на успехи сборной России на Олимпиаде в Токио.

"Я за её дурной вкус не отвечаю. Нам, например, радостно, и мы умеем радоваться за их спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка", — цитирует Роднину "Чемпионат".

По словам прославленной фигуристки, американцы просто дурно воспитаны. Роднина считает, что Калмо плохо знакома с уставом Международного олимпийского комитета и Олимпийской хартией.

"Не могу мерить её ум, но если ты соревнуешься по какому-то виду спорта, то ты должен знать не только правила данного вида спорта, но и условия соревнований. Она должна прекрасно понимать регламент, что такое Олимпийские игры, какие там предусмотрены нормативы. Если ей это чуждо — я тогда не понимаю, зачем она в этом принимает участие", — заключила депутат.