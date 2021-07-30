"Дурно воспитаны": Роднина ответила американской гребчихе, которой "противно смотреть" на успехи России на ОИ

По словам прославленной фигуристки, Калмо просто плохо знакома с уставом Международного олимпийского комитета и Олимпийской хартией.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала американскую гребчиху Меган Калмо, которой "противно смотреть" на успехи сборной России на Олимпиаде в Токио.

"Я за её дурной вкус не отвечаю. Нам, например, радостно, и мы умеем радоваться за их спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка", — цитирует Роднину "Чемпионат".

По словам прославленной фигуристки, американцы просто дурно воспитаны. Роднина считает, что Калмо плохо знакома с уставом Международного олимпийского комитета и Олимпийской хартией.

"Не могу мерить её ум, но если ты соревнуешься по какому-то виду спорта, то ты должен знать не только правила данного вида спорта, но и условия соревнований. Она должна прекрасно понимать регламент, что такое Олимпийские игры, какие там предусмотрены нормативы. Если ей это чуждо — я тогда не понимаю, зачем она в этом принимает участие", — заключила депутат.