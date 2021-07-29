Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в соревнованиях двоек в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

Для сборной России эта медаль стала первой в шестой день Олимпийских игр и 24-й вообще.

Первое место в соревнованиях двоек заняли спортсменки из Новой Зеландии, бронза в активе представительниц Канады. Степанова и Орябинская большую часть дистанции шли на третьем месте, но ближе к концу обогнали канадок.