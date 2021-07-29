Первая медаль дня: Россиянки Степанова и Орябинская выиграли серебро в академической гребле на ОИ в Токио
Девушки большую часть дистанции шли на третьем месте, но ближе к концу обогнали канадок. Золото выиграла Новая Зеландия.
Фото © t.me / olympic_russia
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в соревнованиях двоек в академической гребле на Олимпиаде в Токио.
Для сборной России эта медаль стала первой в шестой день Олимпийских игр и 24-й вообще.
Первое место в соревнованиях двоек заняли спортсменки из Новой Зеландии, бронза в активе представительниц Канады. Степанова и Орябинская большую часть дистанции шли на третьем месте, но ближе к концу обогнали канадок.
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