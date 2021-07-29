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Первая медаль дня: Россиянки Степанова и Орябинская выиграли серебро в академической гребле на ОИ в Токио

Девушки большую часть дистанции шли на третьем месте, но ближе к концу обогнали канадок. Золото выиграла Новая Зеландия.

29 июля, 00:40
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/olympic_russia/2247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olympic_russia</a></p>

Фото © t.me / olympic_russia

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в соревнованиях двоек в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

Для сборной России эта медаль стала первой в шестой день Олимпийских игр и 24-й вообще.

Первое место в соревнованиях двоек заняли спортсменки из Новой Зеландии, бронза в активе представительниц Канады. Степанова и Орябинская большую часть дистанции шли на третьем месте, но ближе к концу обогнали канадок.

Шансы на медали в плавании, гимнастике и фехтовании: Расписание шестого дня Олимпиады в Токио

Шансы на медали в плавании, гимнастике и фехтовании: Расписание шестого дня Олимпиады в Токио

Ранее российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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