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Российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде

После трёх туров команда, возглавляемая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, идёт без поражений.

28 июля, 14:52
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по волейболу одолела команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась победой команды финского специалиста Туомаса Саммелвуо в трёх партиях — 3–0 (25:22, 25:20, 25:20).

После трёх туров сборная России идёт без поражений. Ранее она одолела команды Аргентины и США.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Следующим соперником нашей сборной станет Франция. Матч четвёртого тура состоится в пятницу, 30 июля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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