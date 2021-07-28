Российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде
После трёх туров команда, возглавляемая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, идёт без поражений.
Фото © Олимпийский комитет России
Мужская сборная России по волейболу одолела команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио.
Встреча завершилась победой команды финского специалиста Туомаса Саммелвуо в трёх партиях — 3–0 (25:22, 25:20, 25:20).
После трёх туров сборная России идёт без поражений. Ранее она одолела команды Аргентины и США.
Следующим соперником нашей сборной станет Франция. Матч четвёртого тура состоится в пятницу, 30 июля.
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